Preghiera del mattino del 17 Luglio 2025 | Restami vicino Signore

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di GesĂą Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinchĂ© possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 17 Luglio 2025: “Restami vicino Signore”

SABATO 12 LUGLIO Sabato della XIV del Tempo Ordinario Ss. Nabore e Felice; S. G. Gualberto; S. Leone I Voi che cercate Dio, fatevi coraggio PREGHIERA DEL MATTINO Signore, sii lodato! Tu tieni nelle tue mani il tempo della mia vita. Tu mi offri questo nu Vai su Facebook

