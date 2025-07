CREMA (Cremona) Sono fermi da un paio di settimane gli ascensori della stazione di Crema, e saranno riattivati probabilmente nel fine settimana. Lo dicono i responsabili di Ferrovie. I due ascensori utilizzati per superare le rotaie, ma anche per permettere a chi ha una disabilità di raggiungere viale Santa Maria e viceversa senza utilizzare il sottopasso, sono stati fermati per controlli e manutenzione lo scorso 28 giugno. I lavori di ripristino dei due ascensori non devono essere stati molto semplici, viste le tre settimane di chiusura. Tuttavia le Ferrovie hanno comunicato che l’interruzione sarà solo ancora per questa settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ascensori fuori uso in stazione. Tutti obbligati alle scale