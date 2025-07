Ferita durante l’esercitazione Provvisionale da 200mila euro

Dopo 7 anni, porta "ancora le conseguenze" fisiche e psicologiche. In appello il giudizio sulla vicenda è stato in parte ribaltato. Era il 12 giugno 2018. Un forte rumore, il buio e poi il dolore. La caporal maggiore Vanessa Malerbi, originaria di Lucca e residente nel pisano, al poligono di Carpegna, durante un’esercitazione militare organizzata dal 187° Reggimento Folgore di Livorno, rimase gravemente ferita al volto. Ora lavora nell’esercito da civile e più volte ha chiesto "più sicurezza". Dopo il primo grado del processo penale a Urbino per quell’infortunio, si è concluso l’appello ad Ancona con tre condanne, due assoluzioni e una provvisionale di 200mila euro per i danni subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

