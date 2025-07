La città riscritta dalla gente Cura e idee in movimento | Così rigeneriamo Perugia

“Il futuro della città è una pagina bianca”: Edicola 518, 1 giugno 2026. E’ la scritta che compare sugli spazi di affissione, un centinaio disseminati nell’area del centro e del semicentro, in attesa di essere riempiti. Come? E da chi? "Con suggestioni, poesie, polemiche, idee, sfregi e previsioni. tutto quanto possa ricordare alla cittadinanza che nulla è ancora scritto e che il futuro può essere migliore o peggiore del presente, in un processo che ci vede attori protagonisti". Dietro questo gesto c’è Edicola 518. Con il progetto “L’edicola che vorrei” ha vinto l’avviso pubblico “ Laboratorio Creatività Contemporanea “, promosso dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città riscritta dalla gente. Cura e idee in movimento: "Così rigeneriamo Perugia"

In questa notizia si parla di: città - idee - riscritta - gente

Il Corpo Consolare di Napoli a Città della Scienza: nuove idee e progetti condivisi - Si è svolta ieri la visita del Corpo Consolare di Napoli a Città della Scienza, un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti consolari per un tour tra le eccellenze del polo scientifico partenopeo.

Festival Seminare idee. Incontri, vetrine, fiori nel segno del coraggio Così la città si racconta - Dal 6 all’8 giugno Prato ospiterà la prima edizione del Festival Seminare Idee, una rassegna culturale che promette di coinvolgere l’intera città, trasformando il centro storico in un grande laboratorio di riflessione, creatività e partecipazione.

Ostello delle Idee, apre in città il nuovo "Spazio comune per una Padova inclusiva" - Da albergo per il pernottamento temporaneo a laboratorio permanente di idee e progetti, per rendere Padova una città sempre più inclusiva e solidale.

La città riscritta dalla gente. Cura e idee in movimento: Così rigeneriamo Perugia.