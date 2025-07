A distanza di oltre una settimana dalla polemica emersa in consiglio comunale per le dichiarazioni del consigliere di " Forza Italia – Amo Pistoia Civica " Iacopo Bojola nel dibattito per l’approvazione di una mozione della Lega dedicata all’intitolazione di uno spazio pubblico in città alla memoria del militante di estrema destra Sergio Ramelli, gli animi tornano a surriscaldarsi. Dopo il riferimento di Bojola sull’atto terroristico avvenuto in città contro l’allora sindacalista Cisl della Breda, Giancarlo Niccolai, riferendosi alla posizione – a suo dire – di controllo sindacale da parte della Cgil, lo stesso esponente forzista nell’ultima seduta ha fatto una comunicazione per giustificare le precedenti esternazioni ma la sua posizione ha mandato su tutte le furie sia la Cgil che Pistoia Ecologista Progressista che, ne chiedono, le dimissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infuria il caso Bojola. Scontro in consiglio. Cgil e opposizioni: "Deve dimettersi"