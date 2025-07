Soppressioni e ritardi | L’abolizione del bonus ha peggiorato il servizio

L’estate è arrivata e, come sempre i disservizi ferroviari si sono ripresentati, anzi si può dire che non siano mai scomparsi. In una situazione critica su tutte le linee regionali spiccano in negativo le linee del sud della regione: non passa giorno in cui più direttrici siano interessate da eventi negativi per i viaggiatori. Le linee S1 ed S12 hanno fatto registrare, dal 16 giugno al 6 luglio, i 15,10% di ritardi e 8,4% di soppressioni; la S13 il 17,30% di ritardi e 8,4% di soppressioni; la Stradella-Pavia-Milano 19,44% di ritardi e 3,15% di soppressioni; la Alessandria-Mortara-Milano 17,88% di ritardi e 5,26% di soppressioni; la Pavia-Mortara-Vercelli 10,73% di ritardi e 4,13% di soppressioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

