Non ci sono più le stagioni di una volta ma sembra scomparsa una delle tradizionali compagne delle nostre estati: la divertente e ossessiva canzone cult, il famigerato tormentone, il brano simbolo che ci accompagnava sempre quando il sole splendeva torrido e si usciva dall’acqua. Senza tornare agli anni Sessanta quando Sapore di mare di Gino Paoli, Abbronzatissima di Edoardo Vianello oppure Luglio di Riccardo del Turco erano allegre presenze sotto l’ombrellone, l’estate 2025 denuncia la radicale assenza di un qualcosa di felicemente musicale che accompagni le nostre vacanze. Come se i moderni chansonnier e gli autori di canzoni pensino ad altro: a un mercato discografico asfittico, a una realtà radiofonica senza immaginazione, a major che non credono più ai mesi di luglio e agosto puntando tutto sul Natale, periodo nel quale ancora si vende qualche disco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Annalisa, Fedez e Clara: un sospetto sul prossimo Sanremo