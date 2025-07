Ribaltato cerco una moto Mistero lungo la Marecchiese

SANSEPOLCRO È giallo su un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì alla periferia di Sansepolcro per la presunta turbativa che avrebbe esercitato una moto della quale non si conoscono nemmeno le generalità di base. L’unica certezza al momento nelle mani della polizia municipale, che ha eseguito i rilievi di legge, è relativa alla Toyota che scendeva dal valico di Viamaggio lungo la 258 Marecchiese e che, giunta oramai a ridosso del centro abitato della città pierfrancescana, finiva sulla fossetta laterale dell’opposta corsia di marcia, ribaltandosi (nella foto) dopo che il conducente, un noto professionista 66enne del posto, aveva perso il controllo della vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ribaltato, cerco una moto". Mistero lungo la Marecchiese

