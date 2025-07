Il canestrino re per dieci giorni

Torna l’appuntamento con i “ 10 giorni per il Canestrino ”, l’iniziativa organizzata da Slow Food Lucca Compitese e Orti Lucchesi per celebrare e valorizzare il Pomodoro Canestrino di Lucca, riconosciuto Presìdio Slow Food dal 2018. Da domani al 27 luglio, 7 osterie lucchesi presenti nella Guida Osterie d’Italia di Slow Food proporranno nei loro menĂą piatti dedicati al Canestrino, mentre nei mercati contadini del territorio sarĂ possibile acquistarlo direttamente dai produttori del Presidio e assaggiarlo in occasione di speciali aperitivi a tema, gustando le preparazioni a cura delle osterie. L’iniziativa, organizzata con il coinvolgimento delle osterie e dei produttori locali, ha l’obiettivo di sostenere tutta la filiera: dalla ditta sementiera Gargini Sementi, ai vivaisti Falorni, Pacini, Malfatti e Mallegni, fino agli agricoltori che con passione e tenacia continuano a proteggere questa varietĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “canestrino“ re per dieci giorni

In questa notizia si parla di: canestrino - giorni - slow - dieci

Slow Food celebra il Canestrino: dieci giorni per riscoprire il pomodoro della tradizione lucchese; Il “canestrino“ re per dieci giorni; Slow Food, ritornano i dieci giorni dedicati al pomodoro canestrino.

Slow Food, tornano i dieci giorni dedicati al pomodoro canestrino - Menu nelle osterie con la chiocciola e aperitivi ai mercati contadini dal 18 al 27 luglio per far conoscere il presidio tutto lucchese ... Riporta luccaindiretta.it

Slow Food Italia, 10 giorni per celebrare i legumi - Ansa.it - Slow Food Italia, 10 giorni per celebrare i legumi Campagna dal 7 al 16 febbraio, oltre 100 cuochi in campo ROMA , 07 febbraio 2025, 18:47 ... Secondo ansa.it