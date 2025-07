Iniziati i carotaggi sull’argine del Lamone.

Sono partiti ieri mattina i carotaggi disposti dalla procura su alcune fessurazioni longitudinali sull’argine del fiume Lamone tra Traversara e Boncellino. Le operazioni, condotte con l’ausilio di speciali macchinari, proseguiranno per un paio di settimane e rientrano nell’alveo delle inchieste sulle alluvioni aperte dal pm Daniele Barberini e Francesco Coco. Il materiale verrà poi analizzato in laboratorio per restituire elementi utili al fascicolo. Lo stesso punto era stato teatro di un primo sopralluogo degli inquirenti il 20 marzo scorso all’indomani delle abbondanti piogge che avevano indotto le fessurazioni al centro della disamina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

