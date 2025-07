Bonus edicole | al via le domande per i contributi

Al via il bonus edicole. Titolari e gestori di edicole e rivendite di giornali e riviste hanno tempo fino al prossimo 30 luglio presentare le domande di accesso ai contributi stanziati dal Dipartimento dell’Editoria e dell’Informazione. "Un’importante opportunità per beneficiare della misura confermata anche per quest’annoa sostegno della rete di vendita delle edicole" spiega il presidente del gruppo Edicole Snag Confcommercio Pisa Luca Ravagni. "Parliamo di un contributo forfettario fino a 4mila euro per le spese sostenute nel 2024 relative alla realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici, miglioramento dell’ efficienza energetica e ammodernamento delle attività , ma anche acquisto di arredi, attrezzature e strumenti digitali e interventi per l’accessibilità e rimozione delle barriere architettoniche, insieme ad altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus edicole: al via le domande per i contributi

Bonus edicole 2025: domande al via dal 1° luglio. Requisiti, importi, istanze - Dal 1° al 30 luglio 2025 è possibile trasmettere le domande di accesso al contributo per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per il commercio di giornali e riviste: il bonus edicole, figlio del Dpcm 17 aprile 2025 sulla nuove misure a sostegno dell’editoria.

