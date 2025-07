L’anno zero del semestre filtro Aiuti per pasti e affitti | ecco i criteri | Ma se in aula più del 51% di lezioni

"SarĂ un “anno zero“ per Medicina: la novitĂ introdotta è talmente importante dal punto di vista organizzativo che sarĂ un anno di sperimentazioni. Porremo correttivi laddove ce ne sarĂ bisogno, ma acceleriamo con le procedure per permettere anche agli studenti fuorisede di accedere alle borse di studio e alle agevolazioni". Così l’assessore regionale all’ UniversitĂ e alla Ricerca Alessandro Fermi presenta il piano per l’erogazione delle agevolazioni economiche, il primo in Italia a prevedere anche i pionieri del “ semestre filtro “, che sono alle prese con le iscrizioni, la scelta delle sedi e del corso alternativo (se non rientreranno nella graduatoria nazionale) e dell’eventuale alloggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’anno zero del “semestre filtro“. Aiuti per pasti e affitti: ecco i criteri: "Ma se in aula piĂą del 51% di lezioni"

L’anno zero del “semestre filtro“. Aiuti per pasti e affitti: ecco i criteri: "Ma se in aula più del 51% di lezioni" - Regione Lombardia vara le indicazioni per gli studenti di Medicina con Isee sotto i 26. Lo riporta ilgiorno.it

Medicina, come funzionerà il semestre filtro? Uniba e Unisalento scelgono: lezioni anche a distanza - La riforma voluta dal governo Meloni, con in testa la ministra Anna Maria Bernini, ha annullato il test d'ingresso. quotidianodipuglia.it scrive