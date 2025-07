Appalti per il servizio ambulanze La Cassazione riapre i giochi

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di non luogo a procedere che era stata emessa dal tribunale di Pavia, nell’ambito del procedimento sulle presunte irregolarità negli appalti per il trasporto sanitario secondario in provincia di Pavia, nei confronti dell’ex direttore generale dell’Asst di Pavia, Michele Brait (nella foto), del funzionario Davide Rigozzi, dell’allora rappresentante della coop coinvolta Luigia Milano e del di lei fratello Angelo Milano, così come, solo per le accuse per cui erano stati prosciolti, per i già amministratori della coop Antonio Calderone, Francesco Calderone e Concetta Calderone, che invece per altre contestazioni erano stati portati a giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appalti per il servizio ambulanze. La Cassazione riapre i giochi

