Aumenta la richiesta di sostegno e di educatori nelle scuole: nel piano del diritto allo studio del Comune di Milano per il 202526 - da 26,5 milioni di euro - sono concentrati in questo capitolo 19 milioni 800mila euro, ovvero un milione e 700mila euro in più rispetto allo scorso anno, quando è stata garantita l’integrazione scolastica e il sostegno a cinquemila alunni delle scuole sia statali che paritarie. Tra le altre voci, il sostegno dei quattro Polistart che lavorano per favorire l’inserimento scolastico dei minori neoarrivati in Italia e per supportarli nell’apprendimento dell’italiano (circa 150mila euro) e le attività contro la dispersione scolastica: sarà potenziato il “tutoring educativo di rete“, con educatori che seguono i minori a rischio di dispersione scolastica o già in stato di abbandono, segnalati dalle scuole o dalle famiglie (verrà pubblicato un bando per circa 400mila euro sul biennio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos sostegno: dal Comune quasi 20 milioni