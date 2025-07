Il futuro dell’Ac Prato Ora riflettori sulla parte tecnica Mariotti e Virdis sono in bilico

Chiusa la partita relativa ai pagamenti verso i tesserati della scorsa stagione (le liberatorie sono arrivate nella giornata di ieri e di conseguenza fuori tempo limite rispetto alla scadenza posta dalla Lnd, che dovrebbe costare una penalizzazione nella graduatoria del prossimo campionato di due punti), adesso la nuova proprietà del Prato deve affrettarsi ad allestire la struttura della società e la squadra che andrà a disputare il prossimo campionato di Serie D. Da questo punto di vista, è attesa a stretto giro di posta una conferenza stampa nella quale verranno svelati i programmi di Finres spa per il futuro dei biancazzurri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro dell’Ac Prato. Ora riflettori sulla parte tecnica. Mariotti e Virdis sono in bilico

In questa notizia si parla di: prato - sono - riflettori - tecnica

Operazione ‘spallata’, La Porta in campo: “Io sono sempre a disposizione di Prato” - Prato, 29 giugno 2025 – Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia, nel toto nomi per le elezioni comunali post ’terremoto’ è la candidata più accreditata per il centrodestra.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Mistero sulla scomparsa di Denisa Maria Adas. La ragazza di 30 anni di origini romene, non ha più dato sue notizie da giovedì 15 maggio.

Prato, mistero sulla scomparsa di Denisa Maria Adas: ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti - Trentenne, di origini romene, da qualche giorno era in Toscana ma vive a Roma con la mamma. È stata quest'ultima a rivolgersi ai carabinieri: non si hanno più sue tracce dal 15 maggio.

Il futuro dell’Ac Prato. Ora riflettori sulla parte tecnica. Mariotti e Virdis sono in bilico; Coppa Italia di skiroll NexPro: atleti laziali protagonisti, Winter Sport in testa alla classifica generale; Prato Nord-Casale Fattoria. Che sfida oggi in Prima.

Il caso Prato a sessione tecnica G7 Ambiente su tessile e moda - Il caso Prato alla sessione tecnica del G7 Ambiente sul tessile e la moda sostenibili A seguito degli incontri politici del G7 Ambiente, avvenuti in Italia la scorsa primavera, sono state definite ... Lo riporta ansa.it

Inchiesta alluvione, le carte e le mappe: riflettori sulla filiera dei ... - Prato, 7 febbraio 2025 – Nel voluminoso dossier delle indagini sull’alluvione del novembre 2023 ci sono anche le mappe aggiornate sul rischio alluvioni firmate dall’Autorità di bacino ... Come scrive lanazione.it