Continuano le ricerche di Marino Rabolini, l’ex dirigente del Comune di Legnano, disperso da giorni dopo un’escursione nella zona del Bocchetto Sessera, area del Biellese nota per essere parte dell’ Oasi Zegna. Secondo le informazioni raccolte dai soccorritori impegnati nella zona, Rabolini si stava muovendo da solo tra i rilievi della zona ed è possibile avesse messo nell’obiettivo la punta del Cravile, a quasi 2400 metri di quota: l’auto di Rabolini è stata trovata parcheggiata nei pressi del punto di partenza del percorso. L’allarme è scattato quando famigliari e amici, non riuscendo a contattarlo, hanno dato il via alle ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disperso da giorni nel Biellese

Legnano (Milano), 16 luglio 2025 –  Ore di apprensione per un escursionista di Legnano, in provincia di Milano,  che risulta disperso da alcuni giorni nel Biellese.

