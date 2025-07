Monteriggioni e PayCare Futuro molto complicato per ventitrè dipendenti

Un domani nebuloso per 23 i lavoratori di PayCare a Monteriggioni. Esprimono solidarietà verso le maestranze e lanciano appelli alle istituzioni le organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, alla luce di un quadro delicato. Fim Cisl, con il segretario Giuseppe Cesarano, rileva che "non ci sono le condizioni perché i lavoratori possano transitare nel nuovo soggetto giuridico" e si rivolge agli enti locali affinché si prendano cura degli addetti del sito produttivo di Monteriggioni, che da quattro anni "vivono in una situazione complicata, con un futuro sempre più incerto". E Fiom Cgil, per voce della segretaria Daniela Miniero: "Chiediamo alla Regione di intervenire urgentemente per aprire un tavolo istituzionale che aiuti a individuare soluzioni concrete per rilanciare l’occupazione a Monteriggioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monteriggioni e PayCare. Futuro molto complicato per ventitrè dipendenti

