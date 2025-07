Sky – Juventus nuovi contatti per Sancho e c’è anche Rashford per l’attacco | sondaggio con il Manchester United

2025-07-16 21:33:00

I bianconeri continuano a bussare alla porta dei Red Devils e spunta la possibilità di una doppia operazione Traffico intenso sull'asse Torino-Manchester, la Juventus bussa alla porta dello United per due possibili affari: Jadon Sancho e ora anche Marcus Rashford. A lanciare l'indiscrezione è Sky Sport, secondo cui oltre all'esterno inglese, tornato dal prestito al Chelsea, ora i bianconeri pensano anche al classe 1997 reduce dall'esperienza all'Aston Villa. Un esterno e un attaccante centrale, i due ruoli sui quali Damien Comolli e François Modesto lavorano alacremente, tra conferme (Francisco Conceicao), possibili permanenze (Randal Kolo Muani), cessioni (Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic) e ingaggi, tra vecchie piste che si accendono e nuove che prendono forma.

