Marta Torbidoni non dimenticherà quest’estate. Sulla sua agenda ha già segnato in rosso due debutti: in questi giorni alla Scala, alternandosi a Marina Rebeka, protagonista di Norma di Bellini, preludio a un’altra grande interpretazione Lady Macbeth nel Macbeth di Verdi al Macerata Opera Festival il 26 luglio, l’1, il 7 e 10 agosto. Al fianco della stella nascente della lirica Roman Burdenko nel ruolo del titolo, Antonio Poli interpreterà Macduff e Simon Orfila Banco; regia di Emma Dante ripresa da Federico Gagliardi con la direzione musicale di Fabrizio Maria Carminati. Empatica e disponibile, antidiva per eccellenza, Torbidoni racconta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torbidoni, l’estate ha la sua voce: "Da Norma alla Lady più cattiva"