Cerreto la Pieve torna a vivere In autunno il via ai lavori Restauro da oltre 60mila euro

Partiranno in autunno i lavori di messa in sicurezza alla Pieve di Cerreto: sono stati presentati gli interventi che consentiranno il recupero e la messa in sicurezza dell’antico fabbricato, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Comune di Borgo a Mozzano. Sull’edificio, di proprietà della parrocchia, si interverrà a partire dal tetto e dall’architrave d’ingresso. "Voglio ringraziare gli enti e le tante persone che hanno permesso di raggiungere questo importantissimo punto di partenza - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Di questo si tratta, infatti: il punto di partenza per dare nuova vita alla Pieve, antichissima, di cui si trovano tracce già nel 995". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cerreto, la Pieve torna a vivere. In autunno il via ai lavori. Restauro da oltre 60mila euro

