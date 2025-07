Post sisma Zona franca urbana per la durata di almeno dieci anni

"Istituire una Zona franca urbana dedicata esclusivamente ai Comuni più colpiti dal sisma, garantendo un periodo di almeno dieci anni di applicazione. Oltre a esenzioni fiscali – Ires, Irap, Imu – e contributive, incentivi mirati per chi investe, assume, torna o decide di rimanere". È stata la proposta lanciata dal sindaco di Castelsantangelo sul Nera Alfredo Riccioni al quarto Forum della Montagna, lo scorso fine settimana, alla presenza del governatore Francesco Acquaroli e del commissario Guido Castelli. "Non è una richiesta di assistenzialismo, ma un progetto di riequilibrio territoriale. Senza strumenti straordinari e certezze a lungo termine, si rischia la perdita definitiva di queste comunità ", ha precisato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

