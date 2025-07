Torna BargaJazz festival Henderson super ospite Omaggio a Tamburini

Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: il BargaJazz Festival, che da questa sera accenderà il cuore della Garfagnana - e non solo - con suoni, ritmi e contaminazioni jazz provenienti da tutto il mondo. L'edizione numero 36 sarà dedicata a Marco Tamburini, straordinario trombettista scomparso prematuramente dieci anni fa, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del festival. In suo onore, il concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz, che avrà come tema proprio la sua musica. A dare voce (e fiato) alle note di Tamburini sarà uno dei suoi amici e collaboratori più stretti: il grande Eddie Henderson, leggendario trombettista statunitense, già compagno di palco di Marco in molte occasioni.

BargaJazz Festival 2025: un'edizione nel ricordo di Marco Tamburini - Dal 17 luglio al 23 agosto, la 36esima edizione del festival celebra il trombettista scomparso con concerti nei borghi della Garfagnana e grandi ospiti internazionali