Picchianti furto alla sede della Svs in via delle Corallaie | danni per migliaia di euro

"Un danno che non hanno fatto solo a noi, ma a tutta la cittadinanza". Sono queste le parole che usa Francesco Cantini, direttore della Svs, dopo aver constatato di persona quanto rubato e distrutto da ignoti nella sede nord dell'associazione di volontariato in via delle Corallaie, meglio.

In questa notizia si parla di: sede - corallaie - picchianti - furto

Picchianti, furto alla sede della Svs in via delle Corallaie: danni per migliaia di euro.

