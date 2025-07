Sport solidarietà e rilancio turistico L’eccellenza dell Appennino sulla Rai

‘Generazione Bellezza’ a Castelnovo Né Monti. Il paese della montagna reggiana è stato capace di inventare qualcosa che non esisteva: è diventato cioè la capitale sportiva italiana per tutti gli atleti sordi. Se ne sono accorti a ‘Generazione Bellezza’, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, che nella puntata in onda martedì 8 luglio, con il titolo ‘Lo sport oltre il silenzio’, in prima serata su Rai 3, è entrato nelle stanze del Sant’Anna, scoprendo l’ospedale che certifica gli atleti italiani per le Olimpiadi, ha visitato gli impianti che ospitano le nazionali di ogni disciplina e le varie strutture di accoglienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it