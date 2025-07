Sciopero alla Calzoni-L3Harris | La multinazionale licenzia

Sciopero ieri mattina alla Calzoni-L3Harris in via De Gasperi al Bargellino, frazione di Calderara. "Di fronte al cancello dell’azienda lavoratrici e lavoratori – spiega in una nota Fiom Cgil Bologna – si sono uniti in sciopero per protestare contro la decisione unilaterale, assunta dall’azienda, di licenziare una lavoratrice per una riorganizzazione aziendale, senza alcuna comunicazione preventiva alla Rsu (come previsto dal contratto integrativo). A Bologna siamo di fronte all’ennesimo licenziamento per motivi economici senza alcun confronto con il sindacato e senza ricercare alcuna soluzione alternativa: possibilità resa drammaticamente conveniente dal Jobs Act contro cui ci siamo battuti, non solo con la promozione dei referendum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

