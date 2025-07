Inaugurato il tratto di ciclopista in via delle Serre

Pista ciclabile in continuo sviluppo: inaugurato ieri il tratto di via delle Serre, a Lido di Camaiore, fino al fosso della Girardina, per un totale di oltre trecento metri di lunghezza e un investimento di circa 450mila euro. Già in funzione l’impianto semaforico a chiamata lungo l’Aurelia. Passa da via Gasperini e raggiunge l’Aurelia e da qui prosegue in via Delle Serre: punto nevralgico e strategico di traffico che diventa fruibile dai ciclisti al ritorno dal mare. Pensiamo a quante persone potranno utilizzare le due ruote dalla passeggiata all’interno della frazione e in futuro fino al capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

