Rigenerazione urbana Il nuovo piano strutturale vince il primo premio

Una visione integrata che combina sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e inclusione sociale. È questa la strategia che ha consentito al nuovo Piano Strutturale del Comune di Prato di conquistare il Premio Urbanistica 2025 nella categoria ‘’Piani e programmi’’, uno dei più importanti riconoscimenti nazionali per la pianificazione territoriale. Il Piano Strutturale 2024 si inserisce nel percorso che vede Prato tra le 100 città europee selezionate per il programma ‘’100 Climate Neutral Cities’’, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Lo strumento urbanistico è stato elaborato in piena sinergia con il progetto Prato Carbon Neutral (PCN), delineando uno scenario unitario di politiche urbane, ambientali, di mobilità e governance orientate alla sostenibilità . 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piano strutturale integrato. Via libera alle osservazioni dal consiglio di Altopascio - Approvate in consiglio comunale ad Altopascio le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi portati dagli Enti sul Piano Strutturale Intercomunale che riguarda i Comuni di Capannori (capofila), Altopascio, Porcari e Villa Basilica.

La rivoluzione della viabilità : "La nuova Tangenziale est prevista nel Piano strutturale" - Un Piano strutturale in divenire, il tema della viabilità critica riemerso con forza nelle ore di chiusura di tre corsie della Tangenziale, il botta e risposta con l’opposizione approdato anche in consiglio comunale.

Verso il Piano strutturale. I quindici punti cardine - Quindici capitoli per delineare la città del futuro. È quanto prevede lo studio ormai quasi completato del Piano strutturale, pronto nei prossimi mesi per compiere il proprio percorso in consiglio comunale per arrivare all’adozione - è l’auspicio del vicesindaco Michele Capitani - entro settembre e al varo definitivo nella prossima primavera.

