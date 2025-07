Resta non passare Il messaggio del Parco sulla visita consapevole

Un incentivo al turismo lento e soprattutto al benessere. “Resta, non passare“ è lo slogan che racchiude tutta la filosofia del viaggio non frettoloso e neppure mordi e fuggi. E’ questo il nuovo flyer digitale lanciato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre su impulso delle associazioni aderenti al Protocollo Cets, la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, che collaborano con l’Ente per costruire un’idea di ospitalitĂ capace di fare bene. Il materiale è stato realizzato per essere utilizzato dalle oltre 150 strutture certificate con il marchio di qualitĂ ambientale. Il volantino racconta, in una grafica pulita e un linguaggio diretto, una scelta di valore: “Chi soggiorna in una struttura certificata non è un semplice visitatore, ma un ospite nel cuore autentico delle Cinque Terre”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Resta, non passare". Il messaggio del Parco sulla visita consapevole

