Napoleone come nessuno forse lo ha mai conosciuto, con la musica che amava canticchiare a Sant’Elena lontano dai grandi concerti, con i “retroscena“ rivelati dalle lettere di Elisa che ora, attraverso la rete, saranno diffuse in tutto il mondo. Torna in grande stile il tradizionale appuntamento con “ Tre serate con Napoleone “ edizione 2025 al Real Collegio (ingresso dalla Cavallerizza) lunedì 18, martedì 19 e 20 agosto a ingresso libero. A presentarle ieri a Palazzo Orsetti insieme al sindaco Pardini, all’assessore alla cultura Mia Pisano, alla vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Maria Pia Mencacci, il deus ex machina Roberta Martinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Napoleone tra monete, note e verde. Tre serate dedicate al condottiero