Iodonna.it - Stava leggendo un testo sul cambiamento climatico, quando è crollata a terra

Non una trovata scenica, non un dramma da rockstar, ma un semplice, umano cedimento. Patti Smith, poetessa e icona del rock, ha vissuto un momento di fragilità durante il suo concerto a San Paolo, in Brasile. Dopo circa 30 minuti dall’inizio dello spettacolo insieme ai Soundwalk collective, mentre leggeva unsul, la 78enne è, lasciando il pubblico sgomento. In pochi istanti l’artista è stata soccorsa, poi è riapparsa sulla scena in sedia a rotelle per rassicurare i presenti. «Sto bene», ha spiegato, scusandosi per aver dovuto interrompere la performance. Patti Smith, gli amici, i dischi e la carriera guarda le foto Il malore e le rassicurazioni di Patti SmithPoteva essere una parentesi chiusa lì, ma la notizia si è diffusa rapidamente sui social e sulle testate internazionali.