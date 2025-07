C’era una volta il calcio di Silvio

Un giorno che avrebbe segnato un'epoca. Il 18 luglio 1986, Silvio Berlusconi entrava trionfante all'Arena Civica di Milano, dando vita a una nuova era nel calcio e nella società italiana. Con la sua visione innovativa, il Milan avrebbe scritto pagine leggendarie, trasformando il sogno in realtà. E così nacque il Milan dei sogni, partendo da quel giorno di...

L'elicottero che atterra all'Arena Civica di Milano, Berlusconi che scende, alcuni calciatori simbolo che camminano con lui, la gente che acclama, la promessa di grandezza che poi verrà mantenuta. Così, il 18 luglio del 1986, il berlusconismo irrompeva nel pallone, portando un altro modo di agire, di comportarsi, di vendere il prodotto e, soprattutto, di ottenere risultati. Così nasceva il Milan dei sogni, partendo da quel giorno di ostentazione. Quel bagno di folla è lontano, quell'epoca non ha più il suo fondatore e c'è un comunicato che questo annuncia, nelle sue prime righe: "Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100 per cento del capitale sociale dell'Ac Monza a favore di Blv".