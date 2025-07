LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan si gioca la maglia gialla allo sprint!

Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025! Oggi, nella prima tappa che si snoda tra le suggestive strade di Lille Métropole, i ciclisti si sfideranno su un percorso di 184 km, tra salite e sprint emozionanti. La battaglia per la maglia gialla è già infuocata, con Jonathan Milan pronto a giocarsi il primato nello sprint finale. Rimanete con noi per non perdere neanche un secondo di questa avvincente avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour de France 2025. L’attesa è finalmente terminata, la giornata di oggi aprirà le danze della Grande Boucle numero 112. Tutto pronto per una prima tappa che si apre e si chiude a Lille Métropole dopo 184 chilometri non totalmente pianeggianti. Si affrontano infatti i primi GPM della corsa a tappe francese, seppur di quarta categoria. Dopo 40 chilometri ci sarà infatti la Côte de Notre-Dame-de-Lorette (1 km ad una pendenza media del 7,6%), che anticipa un lungo tratto pianeggiante che porta al primo Sprint Intermedio di La Motte-au-Bois. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan si gioca la maglia gialla allo sprint!

