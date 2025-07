Poesia musica e sport Note barocche e danza C’è di tutto nel week-end

Preparatevi a un weekend ricco di emozioni tra le splendide colline maremmane e il maestoso Monte Amiata. Dalla musica barocca alle danze popolari, dalla poesia sotto le stelle alle avventure in mountain bike, ogni momento promette magia e scoperta. A Magliano in Toscana, il Festival MusicAnticaMagliano celebra i suoi dieci anni con un evento imperdibile. Non perdere l’occasione di vivere questa festa di cultura, arte e natura: un weekend da ricordare.

AMIATA Dalla raffinatezza della musica barocca al ritmo delle danze popolari, dalla poesia sotto le stelle alle mountain bike in discesa: questo weekend tra le colline maremmane e il Monte Amiata si preannuncia come un mosaico di emozioni, esperienze e cultura diffusa. A Magliano in Toscana si festeggia un compleanno speciale: il Festival MusicAnticaMagliano compie dieci anni e inaugura l'edizione 2025 oggi alle 21.15, nello scenografico Giardino del Torrione. Protagonista della serata sarĂ l'Ensemble Aurora di Enrico Gatti, figura di spicco del violino barocco. Arcidosso si conferma il cuore pulsante dell'estate amiatina con il suo programma multidisciplinare " Estate Arcidossina 2025 ", che intreccia cultura, tradizione, gastronomia e sport.

