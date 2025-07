palpeggiatore seriale la procura chiede 15 anni

Il caso sconvolgente del "palpeggiatore seriale" di Perugia si avvicina a una svolta decisiva: la procura ha chiesto 15 anni di reclusione per l'imputato, accusato di aver molestato circa quaranta donne tra il 2012 e il 2014. Un fenomeno inquietante che ha seminato paura e insicurezza nella comunità . La sentenza, attesa con grande interesse, potrebbe segnare un importante precedente nella lotta contro le molestie.

Quindici anni di reclusione. È la richiesta di condanna che la pm Gemma Miliani ha avanzato, ieri, per quello che viene ritenuto il palpeggiatore seriale di Perugia. Colui che, tra marzo 2012 e giugno 2014, avrebbe molestato una quarantina di donne, in diverse zone della città . In alcuni casi, provocandone anche il ferimento, a causa di cadute nel tenativo di sfuggire all’aggressione sessuale. All’imputato viene contestato il reato di violenza sessuale, sono 42 le parti offese per un totale pressoché identico di episodi che, in base alle indagini effettuate, gli vengono attribuiti, mentre sono undici le presunte vittime che si sono costituite parti civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it