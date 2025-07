L’organizzazione del Natale È sfida tra quattro soggetti

Mentre l’estate infuoca i giorni, a Perugia si pensa già alle festività natalizie del 2025. Quattro candidati si contendono l’onore di organizzare il cuore pulsante delle celebrazioni nel centro storico, portando innovazione e tradizione. La sfida tra queste proposte promette di rendere il Natale perugino ancora più magico e coinvolgente. Chi avrà il merito di trasformare le luci e i sorrisi in ricordi indimenticabili? La risposta si avvicina, e l’attesa è tutta da vivere.

Mentre l'estate imperversa, si pensa già all'organizzazione del prossima Natale a Perugia e in centro in particolare. Sono quattro, infatti, le candidature per il Natale 2025: la selezione per la gestione degli eventi nel centro storico ha fatto un altro passo avanti. Sono ben quattro i soggetti che hanno risposto alla chiamata del Comune per organizzare l'intero programma, presentando le loro candidature per la concessione del servizio "Natale in centro storico". La procedura, avviata senza bando pubblico secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici è entrata nella fase cruciale della selezione.

