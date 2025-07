Passione e lungimiranza | Luminare e visionario

passione e lungimiranza: due qualità che hanno reso Mario Bigazzi un vero luminare e visionario. La figlia Benedetta, erede di questa straordinaria eredità, ha preso le redini dell’istituto Prosperius, continuando il suo percorso con la stessa sensibilità e intelligenza che lo hanno contraddistinto. Per lui, non era solo un professionista, ma un pioniere capace di anticipare i bisogni del futuro, e ora anche lei si impegna a portare avanti questa straordinaria visione.

"Ha sempre avuto uno sguardo che andava più in là di quello di già esisteva". Sono le parole d'amore e di stima della figlia di Mario Bigazzi, Benedetta, che da qualche anno ha seguito le orme del padre prendendo le redini della sua creazione, l' istituto Prosperius. Quello che per tutti era un grande professionista, un luminare, per lei era ovviamente molto di più. "Aveva la sensibilità e l'intelligenza per capire prima quello che serviva per fare in modo che il paziente potesse ottenere prima la diagnosi, e in seguito il trattamento - prosegue il ricordo - Era un visionario, nell'accezione positiva del termine".