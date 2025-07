Mula | Sospiro di sollievo Soltanto una lussazione

Antonio Mula, conosciuto come Shardana, ha vissuto momenti di paura dopo la caduta a San Martino. Tuttavia, un sospiro di sollievo: si tratta solo di una lussazione alla caviglia, senza fratture o operazioni necessarie. Già in piedi con la stampella, si prepara a tornare presto in azione. La sua vicenda dimostra che anche gli incidenti più spaventosi possono risolversi con un esito positivo, offrendo un messaggio di speranza e resilienza.

"Ero tinto di nero quando giovedì sera sono arrivato alle Scotte. Invece è andata molto meglio del previsto", spiega Antonio Mula, detto Shardana. "Si tratta solo di una lussazione alla caviglia, è andata fuori sede. Cammino già con la stampella, in giornata (ieri, ndr) mi dimettono. Un po' di riposo, niente operazione", aggiunge Mula. Dopo la caduta a San Martino tutti temevano una brutta frattura. "Mi sono rialzato vedendo il piede storto. Vai, ho pensato, stai a vedere che mi sono rotto tibia e perone. Una volta in ospedale, aperti scarpa e calzini hanno fatto una manovra per rimetterla al suo posto.

