Giovedì shopping inizio a rilento Anche il Centro deve rianimarsi

Inizio a rilento per la manifestazione "Giovedì in centro". Nel primo dei quattro giovedì sera in cui i negozi del centro storico di Prato restano aperti (teoricamente) fino a mezzanotte, non si sono registrate presenze consistenti nelle vie del centro e anche il giro di affari delle attività, ad eccezione per quello di ristoranti e locali, ne ha risentito. Qualche attività, fiutata la situazione, ha deciso di effettuare l’orario classico, come si trattasse di un giorno qualsiasi, mentre altri hanno sì aderito, ma chiudendo ben prima rispetto alle 24, evidentemente non soddisfatti dall’affluenza di clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it