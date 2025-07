Sudafrica-Italia oggi Test Match rugby 2025 | orario formazioni canale tv Prevista la diretta in chiaro?

Oggi, sabato 5 luglio, alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria, l’Italia di rugby affronta il Sudafrica nel secondo test del Tour Estivo Africa 2025. Dopo la vittoria in Namibia, gli azzurri sono pronti a sfidare i padroni di casa in una sfida imperdibile, trasmessa in diretta in chiaro. Scopri orario, formazioni e canale tv per non perdere questo emozionante match!

Oggi, sabato 5 luglio, alle ore 17.10, al Loftus Versfeld di Pretoria l’ Italia giocherà il secondo e penultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby: gli azzurri, reduci dal successo in Namibia, affronteranno i padroni di casa del Sudafrica. Gonzalo Quesada, CT dell’Italia, propone 7 cambi rispetto alla formazione titolare in Namibia: trequarti composta da Trulla ad estremo e Lynagh e Gesi alle ali, con i centri Menoncello e Zanon ed i mediani Da Re e Fusco, mentre tra gli avanti ci saranno in terza linea Lorenzo Cannone con Zuliani ed Izekor, in seconda Zambonin con capitan Niccolò Cannone, ed in prima Di Bartolomeo con Fischetti e Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sudafrica-Italia oggi, Test Match rugby 2025: orario, formazioni, canale tv. Prevista la diretta in chiaro?

Leoni selezionati da Federazione Italiana Rugby per il primo test match contro gli Springboks Tutte le info #BenettonRugby #WeAreLions Vai su Facebook

ULTIM'ORA RUGBY Test match, Namibia-Italia 6-73 Sabato 5 luglio sfida al Sudafrica su Sky Sport #SkySport Vai su X

Test Match, tre partite su Sky: l'Italia sfida il Sudafrica; Summer Series, Sudafrica: “Contro l’Italia sarà un vero e proprio Test Match”; Summer Tour, World Rugby U20 Championship, Women’s Summer Series, Test Match: il palinsesto ovale del weekend.

Rugby, il XV dell’Italia per la sfida al Sudafrica a Pretoria: 7 cambi - E' stata ufficializzata la formazione della Nazionale italiana di rugby che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17. sportface.it scrive

Rugby, Mondiale under 20: Italia-Irlanda 18-16. HIGHLIGHTS - Prima vittoria per l'Italrugby al Mondiale Under 20: gli Azzurrini, dopo la sconfitta all'esordio contro la Nuova Zelanda, hanno battuto 18- Segnala sport.sky.it