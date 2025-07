Cani e decoro delle strade | Giusto portare l’acqua Una questione di rispetto

rispetto per il decoro urbano e la pulizia delle strade richiede che anche le esigenze degli amici a quattro zampe vengano gestite correttamente. È fondamentale portare sempre con sé l'acqua e le strumenti necessari per mantenere un ambiente pulito e rispettoso, perché il benessere di tutti dipende dalla nostra attenzione e responsabilità . Solo così possiamo garantire città più belle e vivibili per tutti, umani e cani inclusi.

Sono sempre più numerose le persone che hanno un cane al seguito. Li vediamo stesi nel salotto di casa, adagiati a bordo piscina, al nostro fianco in auto o in treno. Quando non sono a scorrazzare nei parchi, li incontriamo a passeggio nelle strade della città . Succede però che il nostro amico debba fare i suoi bisogni: se per quelli solidi i padroni si sono attrezzati rimuovendoli con la busta di plastica (non sempre a dire il vero), il problema, soprattutto con questo caldo, si pone per quelli liquidi. Fatto sta che i muri dei palazzi, gli angoli delle strade e anche molte soglie dei negozi sono tutte imbrattate di urina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cani e decoro delle strade: "Giusto portare l’acqua. Una questione di rispetto"

