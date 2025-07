Il ritorno degli stranieri. Impennata di soggiorni nell’extra-alberghiero.

Il turismo fiorentino torna a splendere con un sorprendente ritorno degli stranieri, che hanno contribuito a una vera e propria impennata negli extra alberghieri. I dati del Centro studi di Firenze evidenziano un incremento complessivo di presenze, con il pubblico internazionale in testa (+29 mila). Questa ripresa segna un nuovo capitolo per la città , che si prepara ad accogliere ancora più visitatori e a valorizzare le sue meraviglie. È un segnale di rinascita che promette grandi opportunità ...

I dati elaborati dal Centro studi di Firenze su richiesta del Comune dimostrano che il contributo maggiore alla crescita del turismo in città è arrivato dalla domanda straniera (+29 mila presenze), ma le stime sono positive anche per il turismo domestico (+4 mila presenze). Presenze in crescita nelle strutture alberghiere (+12mila, +3,4%) e in quelle extralberghiere (+22mila, +6%). Le prime hanno intercettato il 48,1% dei pernottamenti totali, le seconde il 51,9%. Infine, da gennaio a maggio sono stati registrati circa 68 mila utenti agli uffici informazioni comunali. Il 25,9% italiani e il 74,1% stranieri (complessivamente +47,5%). 🔗 Leggi su Lanazione.it