Reclutava ragazze per farle prostituire

Un grave episodio di tratta di esseri umani scuote Perugia: un uomo albanese, accusato di reclutare ragazze romene per sfruttarle, è stato fermato al confine di Scutari in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene. La vicenda, risalente al 2014, mette in luce la dura realtà dello sfruttamento e della criminalità organizzata, evidenziando l’importanza di vigilare e combattere questa piaga sociale in ogni sua forma.

PERUGIA - Era accusato di reclutare ragazze, soprattutto di nazionalità romena, per avviarle alla prostituzione nel perugino e sfruttarle. L’uomo, un cittadino albanese, è stato fermato al confine, a Scutari, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura generale di Perugia. I fatti, per i quali è stato condannato, risalgono all’aprile 2014 quando, insieme ad altri tre soggetti, due italiani e un connazionale, il latitante, secondo quanto acclarato da sentenze definitive, reclutava ragazze destinandole alla prostituzione, in particolare nelle cosiddette ‘piazzole del sesso’, tra Ferro di Cavallo e Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Reclutava ragazze per farle prostituire

