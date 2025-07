Grandi spettacoli Ecco il treno straordinario

Preparati a vivere i grandi spettacoli come mai prima d'ora! Trenitalia si fa in quattro per i fan di Brunori Sas e Queens of the Stone Age, offrendo un treno straordinario per facilitare la mobilità verso i concerti di stasera e martedì 15 luglio a Firenze. Un modo unico per godersi l’evento senza pensieri, partendo alle 13:00 dalla stazione di Firenze Smn. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: il viaggio verso la musica ti aspetta!

Trenitalia dalla parte dei fans di due "stelle" della musica. E annuncia un treno straordinario per facilitare la mobilità dei partecipanti ai concerti di Brunori Sas – rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo – e dei Queens of the Stone Age in programma rispettivamente stasera e martedì 15 luglio. Il treno straordinario per Infatti Firenze Smn partirà all’una. Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs), in accordo con la Regione Toscana, committente del servizio, ha attivato un convoglio straordinario al termine dei due concerti in partenza da Pistoia diretto a Firenze Santa Maria Novella che circolerà nelle notti tra il 5 e 6 luglio e fra il 15 e 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grandi spettacoli. Ecco il treno straordinario

