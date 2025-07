Bircolotti | | Il bilancio è positivo

Si è detto "contento" della gestione delle fasi della mossa, con il rammarico della situazione del Drago - di fatto l’unica fuori allineamento - anche se non ha pensato di annullare la mossa. Renato Bircolotti ha ripercorso l’esperienza sul verrocchio di giovedì sera. "Presto sempre massima attenzione – ha detto – ai cavalli anche nel rispetto delle Contrade, che si giocano il lavoro di un anno. Il mio obiettivo è favorire tutti e non penalizzare nessuno, purtroppo questa volta non è andata così perché un cavallo, al momento dell’ingresso della rincorsa, è andato indietro. Ma ero stato chiaro nel breafing con i capitani: a meno che uno non sia completamente girato o in situazione critica, si parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bircolotti:: "Il bilancio è positivo"

