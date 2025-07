Bambina salvata all’Opa Doppio intervento per un tumore al rene

Un miracolo di speranza e solidarietà: grazie alla sinergia tra Monasterio e Meyer, una bambina di appena 3 anni ha affrontato con coraggio due interventi salvavita per un tumore al rene. La sanità toscana si conferma esempio di eccellenza e attenzione umana, garantendo cure tempestive e innovative. Questa storia è la dimostrazione che, quando la rete sanitaria si unisce, i miracoli diventano realtà. La piccola ora guarda al futuro con speranza e fiducia.

Monasterio e Meyer insieme per donare una speranza ad una piccola paziente oncologica. Ancora una volta la sanità toscana fa rete e garantisce la migliore risposta ad una bambina di 3 anni. La piccola, a cui gli specialisti del Meyer hanno diagnosticato un tumore, è stata operata all' Ospedale del Cuore due volte, una prima volta in emergenza, con un intervento salvavita, la seconda volta per l'asportazione del tumore. La piccola, originaria del grossetano, si è sentita male improvvisamente, accusando forti dolori addominali. All'Ospedale di Grosseto i medici hanno compreso la gravità del quadro clinico, attivato la rete pediatrica regionale, e la bambina è stata trasferita al Meyer.