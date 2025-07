Pronostici Eliteserien 5 luglio | la capolista può allungare ancora

In Norvegia, è una domanda che si stanno ponendo in tanti dopo la strepitosa partenza del club della città di Stavanger. Con il Viking che si presenta come una vera macchina da gol, l’intento di allungare ancora in classifica è più vivo che mai. Il duello tra i top team promette scintille e potrebbe riscrivere le regole del campionato. Riuscirà il Viking a spezzare il monopolio di Bodo/Glimt e Molde?

Eliteserien, il Viking primo in classifica è una macchina da gol e mette nel mirino l’undicesimo successo: in campo anche Molde e BodoGlimt. Riuscirà il Viking a spezzare il duopolio BodoGlimt-Molde, che dal 2019 dominano incontrastati la Eliteserien, il massimo campionato norvegese, conquistando rispettivamente quattro e due titoli? In Norvegia è una domanda che si stanno ponendo in tanti dopo la strepitosa partenza del club della città di Stavanger, il cui ultimo trionfo risale al lontano 1991. Nelle prime 14 giornate di campionato gli uomini di Bjarte Lunde Aarsheim, pur avendo giocato qualche partita in più rispetto alle dirette concorrenti, sono primi da soli a quota 33 punti, a +7 sulla seconda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Eliteserien 5 luglio: la capolista può allungare ancora

In questa notizia si parla di: eliteserien - pronostici - luglio - capolista

Pronostici Eliteserien 31 maggio-1 giugno: altra prova del nove per la capolista - ...una sorpresa che sta scrivendo la sua storia. La capolista dell'Eliteserien si prepara per un altro test cruciale, mentre il campionato norvegese continua a stupire con colpi di scena e prestazioni inaspettate.

Pronostici di oggi 5 luglio: i quarti dei Mondiali per club ma anche Svezia, Norvegia e Irlanda; Pronostici MLS 6 luglio: scontro al vertice nella Eastern Conference; Viking Stavanger-Stromsgodset (sabato 05 luglio 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici.

Pronostici Eliteserien 5 luglio: la capolista può allungare ancora - Eliteserien, il Viking primo in classifica è una macchina da gol e mette nel mirino l'undicesimo successo: in campo anche Molde e Bodo. Segnala ilveggente.it

Allsvenskan, Osters-Mjallby è un quasi testacoda perfetto: migliori quote e pronostico - L’altro incontro del campionato svedese da prendere in considerazione riguarda il match che la capolista Mjallby gioca in casa del più modesto Osters (penultimo in classifica). Da corrieredellosport.it