Preparati a vivere un calcio di emozioni con l’atletica in tv: questa sera, sabato 5 luglio, alle 21.27, la nona tappa della Diamond League ci porta a Eugene, negli Stati Uniti. Una serata imperdibile, ricca di sfide epiche e grandi protagonisti dell’atletica mondiale, pronti a regalare prestazioni di altissimo livello nell’unica trasferta americana di questa prestigiosa competizione. Non perdere neanche un istante di questa spettacolare serata!

Oggi sabato 5 luglio (a partire dalle ore 21.27) va in scena la nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Eugene (USA). Si preannuncia una serata decisamente spettacolare nella località che ha ospitato i Mondiali 2022, dove tantissime stelle inseguiranno prestazioni di lusso nell’unica trasferta americana della prestigiosa competizione che ci sta tenendo compagnia da aprile. L’Italia si affiderà a Leonardo Fabbri (getto del peso) e Alessandro Sibilio (400 ostacoli), entrambi reduci dai trionfali Europei a squadre. Da non perdere lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, il giamaicano Kishane Thompson e Julien Alfred da Saint Lucia sui 100 metri, Beatrice Chebet e Gudaf Tsegay sui 5000 metri Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League in programma questa sera a Eugene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Diamond League Eugene 2025: orari, programma, tv, streaming

