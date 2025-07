Costa Smeralda tra quiet luxury e balli sul tavolo | il lusso ha due anime

La Costa Smeralda incanta con il suo fascino duale: tra quiet luxury e festeggiamenti sfrenati, ogni angolo svela un volto unico del lusso. Dal silenzio avvolgente del Pitrizza, dove il lusso si confonde con la natura, alle notti folli del Nikki Beach, tra trenini e champagne ghiacciato, questa gemma italiana rappresenta l’essenza di un'esperienza esclusiva. Un viaggio tra eleganza discreta e vibranti emozioni, per scoprire la vera anima di una delle destinazioni più desiderate al mondo.

Dal silenzio rarefatto del Pitrizza, dove anche i tetti si mimetizzano nella macchia, al sushi party del Nikki Beach, con trenini e champagne ghiacciato: viaggio nella Costa più esclusiva d’Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Costa Smeralda tra quiet luxury e balli sul tavolo: il lusso ha due anime

In questa notizia si parla di: costa - smeralda - quiet - luxury

Crescita del 50% per gli immobili di lusso in Costa Smeralda entro il 2024 - Entro il 2024, il mercato degli immobili di lusso in Costa Smeralda registra una crescita del 50% dal 2019, raggiungendo un valore di 790 milioni di euro.

Costa Smeralda tra quiet luxury e balli sul tavolo: il lusso ha due anime; Nuovo W Sardinia: ristoranti e beach club esclusivi; Il quiet luxury si mangia a fior d'acqua in Sardegna da IT Restaurants.

Costa Smeralda tra quiet luxury e balli sul tavolo: il lusso ha due anime - Dal silenzio rarefatto del Pitrizza, dove anche i tetti si mimetizzano nella macchia, al sushi party del Nikki Beach, con trenini e champagne ghiacciato: viaggio nella Costa più esclusiva d’Italia ... Lo riporta vanityfair.it

Costa Smeralda: 3 Hotel di lusso per una vacanza esclusiva in Sardegna - My Luxury - Viaggio in Sardegna alla volta delle stupenda Costa Smeralda e dei suoi esclusivi hotel di lusso. myluxury.it scrive