Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 5 luglio ordine di gioco programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta gli emozionanti sedicesimi di Wimbledon 2025, non perdere nemmeno un colpo! Oggi, sabato 5 luglio, il torneo sull’erba londinese regala ben 40 incontri tra singolare e doppio, con protagonisti sette azzurri pronti a sfidarsi sul campo. Scopri orari, ordine di gioco, programma e streaming per vivere ogni momento di questa straordinaria giornata all’insegna del tennis di classe.

Oggi, sabato 5 luglio, si concluderanno i sedicesimi di finale di tutti i tabelloni di Wimbledon 2025: sull’ erba londinese saranno in programma ben 40 incontri (8 per ciascun torneo), che vedranno protagonisti ben sette azzurri in sei match. Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Jannik Sinner, opposto all’iberico Pedro Martinez, Flavio Cobolli, che sfiderà il ceco Jakub Mensik, e Lorenzo Sonego, che affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, mentre nel singolare femminile sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro la svizzera Belinda Bencic, infine nel doppio maschile vedremo all’opera Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, opposti al ceco Adam Pavlasek ed al polacco Jan Zielinski, e Mattia Bellucci, che assieme al magiaro Fabian Marozsan affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert e l’australiano Jordan Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 5 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

