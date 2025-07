la fine delle illusioni sulla cina dopo il summit con bruxelles

Dopo il recente summit tra Bruxelles e Pechino, le illusioni sulla capacità della Cina di attrarre l’Unione Europea si sgretolano. È chiaro che, ormai, l’UE ha compreso che Pechino non rinuncerà facilmente alla sua strategia di influenza globale. La realtà si fa strada: il rapporto tra Cina e Europa sta cambiando, segnando una svolta decisiva nelle dinamiche geopolitiche globali. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

La Cina ha scoperto che non sarà in grado di attrarre l’Unione europea nella sua orbita di influenza, nel momento in cui l’Unione europea si rende finalmente conto che la Cina non rinuncerà alla “a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it